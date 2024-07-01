Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции положительно оценивает перспективы индекса Мосбиржи на горизонте двух лет, несмотря на трансформацию налоговой системы и рост процентных ставок, сообщается в комментарии.

"Потенциальная выручка бизнеса возросла, и бизнес проходит стадию оптимизации затрат, что может положительно сказаться на финансовых результатах, - полагают эксперты. - А будущее ослабление денежно-кредитной политики Банка России может повысить интерес к акциям и приведет к перетоку средств на фондовый рынок".

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