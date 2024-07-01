"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 27 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 27 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,56%, стоп-приказ: 22,62 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что ГК "Медси", которая входит в АФК "Система" и рассматривает возможность проведения IPO, планирует развивать курортное направление в виде сети санаториев. Такое дополнение может расширить зону влияния компании в сфере оказания медицинских услуг.

"С технической точки зрения цена пришла к поддержке в районе 23 руб. после существенной коррекции. Есть вероятность развитие восходящего тренда от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 22,62 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК "Системы" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики

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