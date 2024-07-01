Вероятный диапазон торгов пары рубль/юань на текущую неделю - 11,5-12 руб. за юань - УК "Первая"

Вероятный диапазон на торговый день для пары рубль/юань составляет 11,4-12 рублей за юань, считает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Котировки юаня на биржевых торгах за неделю упали на 4% и составили 11,5 руб., - констатирует эксперт. - Одним из факторов краткосрочного укрепления рубля стала подготовка к уплате налогов. Кроме того, вероятно, на валютном рынке сохраняются дисбалансы, возникшие после недавних санкций США. После завершения налогового периода курс национальной валюты может перейти к ослаблению. Волатильность, скорее всего, останется повышенной из-за адаптации к новым условиям торговли иностранной валютой, а также роста риска вторичных санкций. Дополнительный вклад в ослабление рубля должно внести уменьшение объема продажи валюты Банком России, осуществляемое для зеркалирования инвестирования средств ФНБ. Ожидаем, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 руб., курс доллара - в диапазоне 84-88 руб.".

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