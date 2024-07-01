Возобновление экспорта бензина в июле позитивно для вертикально интегрированных нефтяных компаний РФ - Альфа-банк

Возобновление экспорта бензина в июле позитивно для вертикально интегрированных нефтяных компаний РФ, и в первую очередь для таких экспортеров, как "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть", считает аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

"Правительство РФ разрешило экспортировать бензин в июле. При этом правительство не стало вводить временные ограничения на вывоз дизельного топлива, которые обсуждались на фоне увеличения объема его экспортных поставок со стороны участников топливного рынка, не участвующих в производстве этого вида топлива. Так, ранее Минэнерго РФ сообщило, что при участии Минфина, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы (ФТС) был разработан механизм, позволяющий не допустить экспорта дизельного топлива предприятиями, которые приобрели его на биржевых торгах. Новость в целом позитивна для всех вертикально интегрированных компаний сектора, однако от продления разрешения на вывоз бензина могут в первую очередь выиграть его экспортеры, а именно "Сургутнефтегаз", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть" (они получат позитивный эффект в убывающем порядке)".

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