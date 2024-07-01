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01 июля 2024 года 12:25
Существенных изменений в картине цены на золото пока нет - "Финам"
Фундаментально существенных изменений в картине котировок золота в настоящее время нет, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. "Индекс PMI от ФРБ Чикаго в пятницу оказался лучше ожиданий, составив 47,4 пункта (ждали 39,7 пунктов). Индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета в июне составил 69,6 пунктов против 67,6 пунктов в прогнозе - но данный индикатор оказывает ограниченное влияние на рынке. Что рынок ждал больше всего, так это данные по росту ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который в годовом выражении совпал с прогнозом, составив 2,6%. Инфляция продолжает замедляться, однако происходит это достаточно медленно, - указывает эксперт инвесткомпании. - Технически, также как и фундаментально, картина поменялась несильно. Первая атака на уровень сопротивления "быков" ($2340 за тройскую унцию) была благополучно отбита. Допустимо как движение вниз в рамках обычной коррекции, так и очередная попытка пробоя. Впечатление, что коррекция пока более вероятна". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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