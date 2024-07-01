"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Банк опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 5М24. Чистая прибыль за указанный период составила 233 млрд руб. (минус 3% г/г), рентабельность на капитал (ROE) составила высокие 25%. Снижение прибыли в годовом сравнении связано с уменьшением прочих операционных доходов с учетом разовых факторов 2023 года (нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой) при снижении чистых процентных доходов, но сокращении расходов на резервы. В пресс-релизе банк подтвердил ожидания рекордной прибыли в 2024 году. Сохраняем позитивный взгляд на акции ВТБ - текущая оценка по P/E 24п составляет 1,5х против среднеисторического 4,6х", - указывают эксперты.

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