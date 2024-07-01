Возможно ослабление рубля до 12 руб. за юань на текущей неделе - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться к более высоким уровням на текущей неделе - в район 12 рублей за юань, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Полагаю, что спрос на валюту постепенно восстанавливается и уже на текущей неделе мы сможем увидеть движение курсовых котировок к более высоким уровням - в район 12 рублей за юань. Дополнительным фактором для движения в указанном направлении станет почти двукратное снижение Банком России с понедельника чистых ежедневных продаж юаней - с 8,1 млрд руб. до 4,7 млрд (за счет сокращения продаж ЦБ РФ до 8,4 млрд руб. в день во 2П24 (с 11,8 млрд руб. в I полугодии), а также текущих покупок валюты Минфином на 3,7 млрд руб. в день), - пишет аналитик в материале. - В понедельник активность экспортеров на валютном рынке снизится. Это сформирует условия для умеренного роста стоимости иностранной валюты и дальнейшего смещения курса в верхнюю часть текущего диапазона 11,5-12,1 руб. за юань".

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