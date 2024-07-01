Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3125-3185п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 3125-3185 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Последнее время торги каждую неделю начинались со снижения. По этой причине сегодня ждем аналогичную динамику. Если говорить в целом, ситуация обнадеживает. До дивидендной отсечки Сбербанка рынок еще может подрасти, однако подняться выше 3200 пунктов будет крайне проблематично. Не стоит также забывать про заседание ЦБ РФ, которое состоится 26 июля. Сложно ждать заявлений и действий от регулятора, которые сыграют в пользу индексу Мосбиржи", - пишут эксперты в комментарии.

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