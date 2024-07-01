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01 июля 2024 года 09:59
Открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно - "Алор Брокер"
Открывать спекулятивные позиции против национальной валюты пока еще рискованно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Волатильность на валютном рынке уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом, крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты. В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период, и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли, - указывает эксперт в обзоре. - В ближайшее время курс рубля будет в основном зависеть от спроса на валюту со стороны импортеров, поскольку нет поводов для изменения объема притока валюты в страну. Несмотря на то что рубль выглядит локально перекупленным, а монетарные власти будут предпринимать меры для его умеренного ослабления, открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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