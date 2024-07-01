Открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно - "Алор Брокер"

Открывать спекулятивные позиции против национальной валюты пока еще рискованно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Волатильность на валютном рынке уменьшается, но в связи с отсутствием биржевых торгов долларом, крупные спекулянты не могут сглаживать сильные всплески спроса или предложения валюты. В прошлом году в начале каждого месяца рубль по большей части дешевел, поскольку завершался налоговый период, и крупные экспортеры сокращали объемы предложения валюты. Однако сейчас экспортеры продают гораздо больше 90% заработанной валюты и фактор налогового периода уже не играет на рынке значимой роли, - указывает эксперт в обзоре. - В ближайшее время курс рубля будет в основном зависеть от спроса на валюту со стороны импортеров, поскольку нет поводов для изменения объема притока валюты в страну. Несмотря на то что рубль выглядит локально перекупленным, а монетарные власти будут предпринимать меры для его умеренного ослабления, открывать спекулятивные позиции против рубля пока еще рискованно".

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