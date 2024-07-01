Факторов для продолжения подъема цен ОФЗ пока нет - ПСБ

Факторов для продолжения восстановления котировок рублевых гособлигаций на рынке пока нет, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс гособлигаций RGBI на прошлой неделе смог отскочить от достигнутых ранее минимумов - доходность индекса снизилась на 34 б.п. - до 15,59% годовых, констатирует эксперт. Восстановлению котировок способствовал переход Минфина к размещению флотаторов на еженедельных аукционах, что несколько снизило давление на кривую госбумаг. Вместе с тем, отмечает Грицкевич, к концу недели рынок перешел к широкой консолидации после выхода недельных данных по инфляции - на 24 июня рост цен ускорился до 8,6% г/г.

"Факторов для продолжения восстановления котировок ОФЗ на рынке пока нет. Напротив, данные по инфляции и майская статистика по высоким темпам кредитования существенно повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в июле (+200 б.п. по КС при сохранении жесткого сигнала регулятора). В результате ожидаем, что рынок госбумаг останется вблизи текущих уровней. По-прежнему рекомендуем избегать длинных бумаг с фиксированной ставкой, отдавая предпочтение корпоративным флоатерам", - пишет эксперт в материале банка.

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