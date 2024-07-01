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01 июля 2024 года 09:17
Ближайшая цель роста индекса Мосбиржи находится на 3225п - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи обладает шансами на развитие движения вверх в июле, ближайшая цель - 3225 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Несмотря на потери рынка за месяц, выкуп глубокой просадки обнадеживает и предполагает техническое развитие индекса Мосбиржи вверх. Следующий ориентир на 3225 пунктах - это +2% от текущих, - пишет аналитик в обзоре. - "Лучше рынка" в июне ожидаемо были бумаги банков - субиндекс финансов Мосбиржи прибавил 3,5%. А слабее оказались акции из сектора металлов и добычи - средние потери в 6,5%. В июле первые могут продолжить обгонять рынок, а вторые попробуют остановиться на спуске и частично компенсировать провал". Также Зельцер напоминает, что в текущем месяце состоится череда дивидендных отсечек тяжеловесов - закроются реестры акционеров в "Магните", "МТС", "Роснефть", "Ростелекоме", "Сургутнефтегазе", Сбербанке, "Татнефть", "Транснефть", "ФосАгро" и др. "С одной стороны, дивиденды очень важны и служат "топливом" дальнейшего роста бумаг и всего рынка, но с другой - в моменте будет давление в ценах и в индексе на фоне дивидендных "гэпов". На круг для индекса Мосбиржи выходит около 80 пунктов, или минус 2,5%, и вот этот провал рынку предстоит чем-то заместить, пока не вернутся деньги и не будут реинвестированы в бумаги. Тем самым задача на июль - как можно дальше увести вверх индекс Мосбиржи, чтобы на отсечках и дивгэпах широкий бенчмарк не потерял свои знаковые поддержки - как минимум 3090 пунктов, - указывает аналитик БКС Экспресс в материале. - Среднесрочно, до конца лета, ожидается возврат индекса на верхнюю границу многомесячного боковика 3000-3300 пунктов. А годовой таргет повышен до 3800 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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