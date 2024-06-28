"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг Ozon до 5350 руб

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену расписок Ozon до 5350 рублей за штуку, сохранив позитивный взгляд на бумаги компании, сообщается в комментарии.

Потенциал роста на горизонте года - 24% с текущих уровней, подчеркивает аналитик Марьяна Лазаричева.

Эксперты "Т-Инвестиций" проанализировали результаты ритейлера за 1К24 и новые детали касательно дальнейшего развития финтех-направления, после чего решили пересмотреть таргет для бумаг Ozon с учетом следующих факторов:

- Товарооборот (GMV) продолжает активно расти.

- Впечатляющие результаты финтех-сегмента.

- Рекламный сегмент тоже по-прежнему силен.

"Сейчас бумаги Ozon торгуются с форвардным мультипликатором EV/GMV (учитывает прогноз на весь 2024 год) на уровне 0,3x, - отмечает Лазаричева. - Такой уровень нам кажется низким, учитывая стремительный рост компании и существенное улучшение экономики ее бизнеса. По нашей оценке, даже форвардный EV/GMV на уровне 0,4x выглядит низким. Однако для подтверждения этого предположения мы хотим проследить за экономикой сегмента электронной коммерции и финтеха в ближайшие несколько кварталов".

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