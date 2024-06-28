"Финам" повысил рейтинг акций Nike до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $104 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 29% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания опубликовала отчетность за 4К и весь 2024 финансовый год, которая разочаровала инвесторов, котировки обрушились на 14%, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Мы считаем, что, несмотря на слабые результаты квартала и года, реакция рынка излишне эмоциональная. Последний раз бумаги Nike торговались по $80 в 2019 году (без учета краткосрочной просадки в 2020 году). С того момента выручка компании увеличилась на 30%, а прибыль - почти на 50%. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардному мультипликатору P/E относительно аналогов и собственных исторических значений, а также по целевой дивидендной доходности компании".

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