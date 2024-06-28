"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "держать" акциям "ФосАгро" с целевой ценой 5538 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Котировки акций "ФосАгро" с апреля 2024 года демонстрируют падение на фоне отложенного решения по финальным дивидендам за 2023 год и общей коррекции российского рынка, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, слабая динамика акций компании в сравнении с ключевыми индексами связана с сомнениями рынка относительно уровня будущих дивидендных выплат. За 2021-2022 годы компания распределила акционерам 146% FCF, что привело к резкому росту долговой нагрузки, составившей 1,6х на конец марта 2024 года. Снижение EBITDA в 2024-2025гг на фоне роста налогов, дополненное наращиванием долга вследствие слабого FCF и продолжающихся выплат дивидендов, приведет к дальнейшему увеличению значения чистый долг/EBITDA, что рано или поздно вынудит "ФосАгро" пойти на снижение акционерной отдачи".

Согласно оценке аналитика, в 2025 году дивидендной базой вместо свободного денежного потока может стать скорректированная чистая прибыль, что приведет к сокращению дивидендов до 365 руб. на акцию против ожидаемых нами 518 руб. за 2024 год.

"Мы устанавливаем целевую цену для бумаг "ФосАгро" на уровне 5538 руб. с рекомендацией "держать". В то же время мы считаем, что в случае падения котировок компании до 5,5 тыс. руб. может возникнуть удачный момент для покупки бумаг с прицелом на несколько лет. Когда мировые цены на удобрения вернутся на пиковые уровни 2021-2022гг, совокупный дивиденд "ФосАгро" может составить 750-800 руб. на акцию, что принесет хорошую доходность к текущей стоимости акций. Также "ФосАгро" по-прежнему остается компанией роста, защищенной от прямых санкций, что обеспечит более высокую мультипликативную оценку относительно аналогов", - резюмирует стратег "Велес Капитала".

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