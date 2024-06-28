ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 18% за июльском заседании - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 18% за июльском заседании и сохранит ее на этом уровне до конца года, полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Экономика демонстрирует удивительную устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям, - отмечает эксперт. - Игнорируя санкции в отношении Мосбиржи, курс рубля остается стабильным, а реальный ВВП за 4М24 вырос более чем на 4% г/г. Риск для развития экономики остается прежним - жесткая ДКП, при этом в скором времени Банк России повысит, вероятно, ставку и до 18% и сохранит ее на этом уровне до конца года. Оставив в июне прежнюю ставку, регулятор снова указал на необходимость длительного периода высоких ставок, чтобы обуздать инфляцию. Годовой и месячный рост цен продолжает ускоряться, достигнув в мае 8,3% и 0,74% соответственно. На июньском заседании обсуждались варианты повышения ставки до 17% и даже 18%. Мы полагаем, Банк России все-таки поднимет ставку до 18%, где она и останется до конца года, тогда как ранее считали более вероятным снижение до 13%".

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