Индекс Мосбиржи может снизиться до 3000п к концу июля - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может снизиться до 3000 пунктов к концу июля, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал".

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в июле будет ждать закрытия дивидендных реестров по таким наиболее интересным историям, как "префы" "Сургутнефтегаза", "Башнефти", "Транснефти" и проч., покупки в которых могут поддерживать восстановление индекса Мосбиржи от локальных минимумов как минимум в первой половине месяца, - пишут эксперты. - Впоследствии, однако, закрытие дивидендных реестров и ожидаемое на заседании ЦБ РФ 26 июля очередное повышение процентной ставки с текущих 16% (возможно, сразу до 18%) наверняка окажет понижательное давление на настроения и может привести к завершению месяца ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Оптимизм, вполне вероятно, будет возвращаться на рынок ближе к сентябрю по мере поступления дивидендов на брокерские счета и приближения сезона промежуточных выплат за 1-е полугодие текущего года".

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