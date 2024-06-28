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28 июня 2024 года 16:01
Вероятно постепенное снижение доходностей ОФЗ до 9-11% к 2025-2026гг - "БКС МИ"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") прогнозируют постепенное снижение доходностей ОФЗ до 9-11% к 2025-2026гг, говорится в обзоре инвесткомпании. "Размещение флоатеров (облигаций с переменным купоном) и увеличилось за неделю с 20 млрд до 45 млрд рублей, что уже позитивно сказывается на доходностях длинных ОФЗ, - пишут эксперты Антон Куликов и Виктория Деркач. - Ожидаем, что тренд на размещение флоатеров сохранится. Текущие данные по инфляции указывают на ее ускорение - две недели подряд около 0,2% н/н, что в 2-3 раза превышает норму для июня, но опережающие индикаторы по-прежнему говорят о начале обратного процесса: на прошлой неделе Сбер присоединился к другим банкам, досрочно отменившим льготную ипотеку, рубль находится ниже 90 руб./$1, повышение налогов снизит рост спроса в экономике и притормозит рост зарплат, что должно снизить кадровый голод, а также снизит потребность Минфина в выпуске ОФЗ в 2025 году. Также было бы логично подождать больше статистики до сентября 2024 года". Аналитики считают, что текущие доходности облигаций уже закладывают повышение ставки до 18-20%, и улучшают взгляд на валютные облигации до позитивного, ожидая обесценения рубля до конца года. В долгосрочной перспективе у экспертов "БКС МИ" также умеренно позитивный взгляд на рынок, поскольку к 2025-26гг они ожидают постепенного снижения доходностей длинных ОФЗ до 9-11% с более чем 15%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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