"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает перспективы котировок акций "Софтлайна", сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент планирует дополнительную эмиссию в 76 млн акций (23% новых бумаг). Также "Софтлайн" озвучил ряд цифр по возможному росту финансовых показателей в случае покупки новых активов. Но без конкретных имен и параметров оценить рост прибыли сложно. Рынок, на наш взгляд, пока немного напуган размером допэмиссии, которую утвердил совет директоров компании. Кроме того, эмитент в пресс-релизе указал, что за счет активности на рынке M&A показатель EBITDA может вырасти до 10 млрд руб., причем прогноз компании на 2024 год - 6 млрд руб. Следовательно, можно предположить, что покупка активов может гипотетически увеличить EBITDA на 4 млрд руб. Мы не меняем наши прогнозы на этом этапе, но обращаем внимание на активность "Софтлайна" на рынке M&A, а также на определенные риски, которые такие покупки могут представлять", - пишут эксперты.

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