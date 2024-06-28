"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ТКС Холдинг с целью 3179 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "ТКС Холдинг" с целью 3179 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 2891 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"28 июня акционеры в ходе годового общего собрания рассмотрят рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 год", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после значительной коррекции, акции формируют разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2891 руб. риск на портфель составит 0,18%", - указывают в "Финаме".

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