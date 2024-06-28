Возможен рост цены нефти в июле 2024г - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок нефти марки Brent в июле текущего года, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Рынок нефти пытается восстановить среднесрочный импульс к росту, который поддерживается летним сезоном в Северном полушарии и надеждами на высокий спрос на нефть (прежде всего в США). Не исключено, что на этом фоне перед потенциальным смягчением добровольных ограничений нефтедобычи ОПЕК+ осенью текущего года покупатели в июле попытаются поднять нефтяные котировки выше", - указывает эксперт.

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