"Финам" подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 0,033 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 0,033 руб. за штуку и рейтинг "покупать" для них на фоне вышедших в целом в рамках ожиданий финансовых результатов- эмитента по МСФО за январь-май 2024 года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

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