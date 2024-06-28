Целевой диапазон торгов пары юань/рубль на пятницу - 11,4-12 руб. за юань - ПСБ

Вероятно ослабление давления на юань в пятницу, целевой диапазон на торговый день для пары юань/рубль составляет 11,4-12 рублей за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Банк России в четверг сообщил, что сокращает во втором полугодии 2024 года балансирующие операции по продаже юаней до 8,4 млрд руб. (фактический объем, как и ранее, будет корректироваться на объемы продажи/покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила). В сочетании с ослаблением требований по реализацией валютной выручки крупными экспортерами уменьшение навеса предложения юаней на рынке может скомпенсировать ограниченность спроса со стороны импортеров, вызванное сохраняющимися затруднениями с проведением трансграничных платежей, и предотвратить дальнейшее (не вполне обоснованное, с нашей точки зрения) укрепление рубля в середине лета, с постепенным снижением волатильности и возвратом юаня в диапазон 12-13 рублей (более оправданный с экономической точки зрения)", - пишет эксперт в комментарии.

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