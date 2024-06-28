Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3120-3170п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3120-3170 пунктов в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Благоприятным исходом для фондового рынка будет удержание индексом текущих отметок. В таком случае можно ожидать продолжения его восстановления на следующей неделе", - отмечает аналитик в комментарии.

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