Существуют риски среднесрочного снижения Hang Seng вплоть до 16000п - "Велес Капитал"

Существуют риски среднесрочного снижения индекса Hang Seng до целей на уровнях 17000 и даже 16000 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Гонконгский Hang Seng в первый летний месяц показал слабость и рискует развить среднесрочное нисходящее движение при закреплении ниже поддержки в 17400 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика) со следующими целями движения на уровнях 17000 пунктов и 16000 пунктов, - отмечает эксперт в обзоре. - Одной из надежд покупателей в КНР, впрочем, может стать запланированный на 15-18 июля пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая, на котором возможно объявление дополнительных стимулирующих экономику мер. Интрига также сохраняется вокруг торгового противостояния с ЕС и потенциальной отмены предложенных пошлин на импорт китайских электромобилей. В целом рынкам КНР и Гонконга в 2024 году все еще сложно расти, а последние месяцы показали, что оптимизма от предлагаемых властями стимулирующих мер хватает ненадолго".

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