Вероятен переход рынка ОФЗ к широкой консолидации - ПСБ

Вероятен переход рынка рублевых гособлигаций к широкой консолидации в ближайшее время, технический отскок завершился, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Коррекционное восстановление рынка ОФЗ в среду завершилось - доходность индекса RGBI выросла на 19 базисных пунктов (б.п.) (до 15,66% годовых). Рынок негативно отреагировал на недельные данные по инфляции, которые были опубликованы накануне - на 24 июня рост цен ускорился до 8,6% в годовом выражении. В совокупности с майской статистикой банковской системы по сильному росту кредитования вероятность повышения ключевой ставки, о котором ранее предупреждал ЦБ РФ, существенно выросла. Перейдя к размещению флоатеров, Минфин несколько снизил давление на котировки ОФЗ. Вместе с тем ключевым фактором для рынка будет оставаться монетарная политика Банка России, - пишет эксперт в материале. - Ожидаем, что в ближайшее время котировки ОФЗ перейдут к широкой консолидации; повышенной волатильности будет способствовать снижение объема торгов на фоне начала летнего сезона отпусков. Флоатеры по-прежнему будут оставаться ключевым инструментом в портфеле инвесторов".

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