Акции Диасофта привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Диасофта" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики представил результаты по МСФО за 2023 финансовый год, закончившийся 31 марта 2024 года. Эмитент продемонстрировал рост финансовых показателей в рамках наших ожиданий. Рост доли новых продаж в структуре выручки, а также текущий объем законтрактованной выручки позволяют ожидать хороших финансовых результатов по итогам следующего года", - отмечают эксперты в материале.

Также аналитики сервиса обращают внимание, что по итогам четвертого финансового квартала 2023 года совет директоров "Диасофта" рекомендовал направить на дивиденды 300,3 млн рублей, что составляет около 46 рублей на акцию с дивидендной доходностью 0,8% к цене закрытия на 26 июня 2024 года. В 2024 финансовом году на дивиденды планируется направить 80% EBITDA.

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