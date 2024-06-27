"Т-Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку акций Диасофта

Аналитики "Т-Инвестиций" пока сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Диасофта", сообщается в обзоре.

"Ведущий разработчик программного обеспечения для финансового сектора опубликовал финансовые итоги 2023 года. Компания показала рост выручки на 27% год к году, что совпало с нашими ожиданиями. Доля новых продаж выросла до 31%. Несмотря на давление со стороны расходов на персонал, "Диасофту" удалось показать улучшение рентабельности за счет повышения операционной эффективности и автоматизации процессов производства. В 2024 году компания планирует выплату дивидендов не менее 80% EBITDA на ежеквартальной основе. По нашему мнению, доходность будущих выплат может составить около 6%, - указывают эксперты. - Мы ожидаем, что финансовые показатели эмитента продолжат расти за счет развития бизнеса, улучшения рентабельности и выхода в новые сегменты. На данный момент сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, однако будем следить за результатами в течение года".

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