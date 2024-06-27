Индекс Мосбиржи готовится к новой волне краткосрочного роста - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи готовится к новой волне краткосрочного роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием дивидендных реестров в июле, - отмечает эксперт. - Участники в эти дни ждут одобрения выплат акционерами крупнейших эмитентов, а также активно покупают бумаги банковского сектора в ожидании ужесточения монетарных условий в стране в следующем месяце. Июнь в целом при этом российский рынок завершает на минорной ноте после введения санкций против Мосбиржи, РКЦ и НРД".

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