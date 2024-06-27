"Т-Инвестиции" повысили рекомендацию для акций "Мать и дитя" до "покупать"

"Т-Инвестиции" повысили рекомендацию для акций группы "Мать и дитя" с "держать" до "покупать" и целевую цену - до 1100 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 30% без учета дивидендов (с учетом дивидендов на 36%), сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

На взгляд эксперта, сейчас бумаги имеют существенный потенциал для роста ввиду следующих факторов:

- Компания продолжает показывать уверенный рост операционных результатов: в первом квартале 2024 года удалось ускорить рост выручки до 23% год к году.

- Бумаги снова недооценены по мультипликаторам: на данный момент акции торгуются с P/E на уровне около 8,4. Такой уровень мультипликатора подразумевает дисконт в размере 19% к среднему историческому значению, указывает Самуйлов.

- Неплохие ожидаемые дивиденды для растущего бизнеса: по оценкам эксперта, компания сможет поделиться с инвесторами дивидендами в размере около 50 руб./акцию в следующие 12 месяцев, что дает около 6% дивдоходности к текущим ценам и является неплохим уровнем для активно растущего бизнеса.

- Компания продолжает реализовывать стратегию по органическому росту. Помимо открытия новых госпиталей, также активно реализуется экспансия в регионы России в сегменте амбулаторных клиник. В фокусе компании остается присутствие в высокомаржинальном Московском регионе: она собирается открыть многопрофильный медицинский центр в Москва-Сити в третьем квартале 2024 года.

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