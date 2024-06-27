"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях ГМК "Норильский никель"/Шорт в акциях "АЛРОСА" с целевым спредом 15% до конца августа, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что с момента открытия (27 мая 2024 года) идея пока показала отрицательную доходность (минус 6%) во многом из-за падения котировок бумаг "Норильского никеля": минус 12% против снижения котировок акций "АЛРОСА" на 8%.

Эксперты констатируют, что за последний месяц котировки цветных металлов скорректировались после роста ранее - никель потерял 16%, а медь подешевела на 8%. Цены на медь все еще высокие по историческим меркам и на 30-40% выше издержек глобальных производителей, тогда как никель стоит дешево, и предположительно 15-25% компаний работают в убыток при таких ценах.

"Мы полагаем, что такая ситуация не может быть устойчива среднесрочно, учитывая отсутствие в мире дешевых кредитов, которые ранее позволяли компаниям работать какое-то время в убыток. Ожидаем восстановления цен как минимум на никель на 5-10% с текущих уровней до конца 2024 года, что наряду с прогнозируемым ослаблением рубля добавит к прибыли "Норникеля" до 20%, по нашим оценкам", - указывают аналитики инвесткомпании в материале.

Конъюнктура на алмазно-бриллиантовом рынке все еще слабая, отмечают в "БКС МИ" - цены падают ежемесячно и потеряли еще 2-4% за месяц в условиях вялого спроса в США и Китае (55-60% мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантами). "Предполагаем, что это может быть связано как со структурными изменениями в предпочтениях более молодого поколения (смещение в сторону эмоций взамен роскоши), так и проблемами в китайской экономике (хотя среди китайских покупателей наблюдается увеличение интереса к золоту как к защитному активу)", - пишут аналитики в обзоре.

Статистика продаж De Beers (доля 30% на мировом рынке алмазов) и импорт алмазов/экспорт бриллиантов Индии (более 90% мировой огранки) служат ключевыми индикаторами рыночной конъюнктуры. Так, в пятом цикле продаж De Beers снизила объем реализации алмазного сырья на 31% г/г и 40% против исторических уровней, констатируют эксперты "БКС МИ". При этом менеджмент осторожно оценивает перспективы восстановления спроса.

"При текущем курсе рубля и ценах на металлы/алмазы акции "Норникеля" торгуются с небольшой премией к АЛРОСА" по Р/Е (исторический уровень). Однако мы полагаем, что восстановление цен на металлы с низких уровней и ослабление рубля (падение рубля на 5% увеличит прибыль ГМК на 8%, "АЛРОСА" - на 6%, по нашим оценкам) поднимут прибыль "Норникеля" до 20%, что обусловит рост его котировок и сохранение премии к "АЛРОСА" на историческом уровне (5-10%)", - заключают аналитик в обзоре.

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