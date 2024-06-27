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27 июня 2024 года 10:52
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Газпрома
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Эмитент объявил в среду о подписании стратегического меморандума с National Iranian Gas Company о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в Иран. Подробное содержание документа не раскрывается. В октябре 2022 года вице-премьер А. Новак говорил, что на первом этапе объем таких поставок составит до 10 млрд куб. м в год. При цене в $180/тыс. куб. м (по такой цене газ продается в ближнее зарубежье) прогнозируемый на 2027 ггод показатель EBITDA "Газпрома" мог бы увеличиться на 4%. В этой связи мы рассматриваем новости как позитивные для компании в стратегическом отношении, - указывают эксперты банка. - Вместе с тем на подписание имеющего юридическую силу договора на поставки уйдет некоторое время, а для развития маршрутов транспортировки в Иран через Азербайджан или Казахстан необходимы капитальные вложения. У Ирана огромные запасы газа, и все же потребители сталкиваются с дефицитом. Из производимых Ираном около 250 млрд куб. м в год до 15 млрд куб. м в год экспортируется в Турцию, Ирак и Армению. 68% потребления энергии в Иране приходится на газ, а это одно из самых высоких соотношений в мире. Наш рейтинг по бумагам "Газпрома" - "покупать", и мы рассматриваем новости о крупных экспортных продажах как позитивные для динамики бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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