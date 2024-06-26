Устойчиво высокие темпы роста потребкредитования усиливают риски повышения ставки ЦБ до 18% в июле - Райффайзенбанк

Устойчиво высокие темпы роста потребкредитования усиливают риски повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% в июле, полагают эксперты Райффайзенбанка.

"ЦБ опубликовал во вторник статистику по кредитам и депозитам за май в рамках обзора "О развитии банковского сектора", - напоминают аналитики. - С одной стороны, темпы роста потребительского кредитования остались повышенными, +2% м/м. С другой стороны, темп прироста привлеченных средств населения ускорился. Таким образом, влияние жесткой монетарной политики ЦБ на динамику депозитов, во-первых, уже существенно, и, во-вторых, усиливается. Тем не менее, темпы потребкредитования остаются высокими, а текущая норма сбережения недостаточна для обеспечения устойчивого охлаждения потребления, финансируемого сильными доходами населения. Такая разнонаправленность статистики, на наш взгляд, вряд ли будет расценена регулятором как позитивный сигнал при принятии решения по ключевой ставке в июле. Устойчиво высокие темпы роста потребкредитования усиливают риски повышения ключевой ставки до 18% в июле".

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