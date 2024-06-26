"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Делимобиля" с целью 340 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 340 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,47%, стоп-приказ: 279 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

25 июня акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. По мнению экспертов, на фоне текущих высоких процентных ставок это оптимистичное решение, поскольку можно распределить прибыль на погашение долгов и выплаты по облигациям.

"С технической точки зрения котировки обозначили поддержку на уровне 280 руб. за бумагу (цена IPO). Есть вероятность развития восходящего тренда от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 279 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39", - указывают в "Финаме".

"Делимобиль" - российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Сервис работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 15 000 автомобилей.

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