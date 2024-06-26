"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать юаневые облигации Газпром нефти серии 003P-12R

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать облигации "Газпром нефти" серии 003P-12R, номинированные в китайских юанях, с номиналом 1000 юаней и погашением 14 декабря 2026 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Эксперты ожидают постепенную адаптацию валютного рынка к новым условиям с последующим возвращением курса рубля к более высоким значениям. В связи с этим они видят привлекательность квазивалютных инструментов, представленных на российском рынке.

"Мы выделяем недавно вышедший на рынок выпуск Газпн3P12R, номинированный в китайских юанях. Бумага имеет годовой купон 7,75%, ежеквартальные выплаты и торгуется чуть ниже номинала. В текущих условиях это чуть больше 8% годовых эффективной доходности, что существенно превышает большинство юаневых выпусков от эмитентов со сравнимым кредитным качеством", - пишут аналитики сервиса.

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