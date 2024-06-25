S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5410-5490 пунктов во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5410-5490 пунктов во вторник при средней волатильности, говорится в комментарии Freedom Finance Global.

"Прогнозируем среднюю волатильность в ходе предстоящей сессии. Возможно, некоторые участники рынка предпочтут зафиксировать свои позиции в акциях перед предвыборными дебатами в четверг и публикацией статистики PCE в пятницу, - пишет аналитик Алмас Альмаганбетов. - Продолжается переток капитала, обусловленный приближением конца месяца и квартала. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5410-5490 пунктов (от -0,7 до +0,8% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). S&P 500 продолжает корректироваться после отскока от уровня 5500 пунктов, у которого встретил серьезное сопротивление из-за близости к восходящей линии тренда и к зоне перекупленности по индикатору RSI. Считаем вероятным продолжение краткосрочной коррекции".

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