Длинные ОФЗ сейчас представляют особый интерес для инвесторов со стратегией "buy and hold" - "Солид Брокер"

Длинные ОФЗ сейчас представляют особый интерес для инвесторов со стратегией "buy and hold" ("купи и держи"), полагают аналитики "Солид Брокер".

"По длинным ОФЗ мы наблюдаем попытку разворота. Доходности стабилизировались на уровне 15,4%, а индекс RGBI достиг 105 пунктов - уровня разворота в 2015 году., - констатируют эксперты. - На наш взгляд, длинные ОФЗ сейчас представляют особый интерес для инвесторов со стратегией "buy and hold", т.е. "купи и держи". Какой в таком случае риск? По сути, только если инфляция наберет ещё больше обороты и ЦБ будет ещё не один раз повышать ставку (20% и более). Ещё к риску можно отнести потенциальную девальвацию рубля. В остальных случаях, даже если экономика резко замедлится и настанет рецессия, ОФЗ будут выглядеть в выигрыше. Покупая длинные ОФЗ, вы фиксируете высокую доходность (выше среднегодового возврата индекса Мосбиржи полной доходности) на 10 и более лет, получаете купоны раз в полгода, и можете "спать спокойно". Наши фавориты - это бумаги 26238, 26243, 26244".

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