Акции Henderson остаются интересными для долгосрочного инвестора - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson остаются интересными для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский дом мужской моды Henderson представил операционные результаты за май 2024 года. Henderson продолжает демонстрировать рост выручки по всем каналам реализации, - пишут эксперты. - Заявленный менеджментом опережающий рост доли онлайн-сектора также является фактором, который должен оказать положительное влияние на рентабельность деятельности. Обращает на себя внимание снижение LFL посещаемости офлайна в мае, однако компания продолжает увеличивать объемы торговых площадей и демонстрировать рост LFL выручки. По нашему мнению, акции Henderson являются интересными для долгосрочного инвестора".

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