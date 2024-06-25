Техническая картина котировок нефти остается растущей - БКС Экспресс

Техническая картина котировок нефти марки Brent остается растущей, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской.

"Приближается дата расчета (28 июня) фьючерсного контракта на нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8 дешевле, но по мере перетока к нему ликвидности эта разница будет сходить на нет. 1 июля - последний день обращения ближнего контракта BRN4 на Московской бирже. Общая техническая картина при этом остается ростовой. Котировки держатся выше $85 за баррель, - указывает аналитик. - Из фундаментальных факторов поддержку "черному золоту" оказывают в первую очередь политика ОПЕК+ по сокращению поставок, оживление экономики Китая, автомобильный сезон в США. Дополнительные факторы - сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также локальное ослабление доллара (индекс DXY)".

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