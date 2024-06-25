"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг МТС

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку бумаг ПАО "МТС", сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания объявила предварительные результаты обратного выкупа. Ее "дочка", которая проводила выкуп, получила заявок на 26,3 млн акций (1,3% выпущенных бумаг) на сумму 2,5 млрд руб. Число акций предварительное и будет зависеть от фактических расчетов. Выкуп проходит по цене 95 руб. за бумагу: это треть от стоимости акций на Московской бирже на закрытие понедельника. Эмитент планировал выкупить до 4,2% капитала. Сообщается, что в будущем могут быть рассмотрены варианты дополнительного выкупа в какой-либо форме, в том числе через повторное тендерное предложение или двусторонние сделки не дороже, чем по 95 руб. за бумагу, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Выкуп с дисконтом дает дополнительную возможность для желающих продать акции и умеренно позитивен для остальных акционеров (потенциально +1% к оценке на акцию). Бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 4,1x на 2024 год. У нас "нейтральный" взгляд на акции "МТС", но краткосрочно возможен позитивный импульс в преддверии выплаты дивидендов за 2023 год".

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