"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 1620 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАгро" с целью 1620 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,54%, стоп-приказ: 1256 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В 2023 году эмитент расширил свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту в виде улучшения продаж и EBITDA. Также компания выиграла за счет роста цена на сельхозпродукты в 2023 году. Отчетность за 1К24 вышла чуть слабее наших ожиданий. Однако "РусАгро" обращает внимание на бумажный убыток от переоценки биологических активов, при этом выросла выручка и EBITDA", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 1256 руб. риск на портфель составит 0,81%", - указывают в "Финаме".

"РусАгро" - российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.

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