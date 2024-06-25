.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" рекомендует покупать акции Entergy с прогнозной ценой $131,5
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июня 2024 года 11:30
"Финам" рекомендует покупать акции Entergy с прогнозной ценой $131,5
"Финам" рекомендует покупать акции Entergy с прогнозной стоимостью $131,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Entergy выигрывает от географического расположения: в южных штатах США сложилась благоприятная регуляторная среда для электроэнергетических компаний, а хаб нефтехимической промышленности на побережье Мексиканского залива обеспечивает растущий спрос на электроэнергию. Несмотря на не совсем удачное начало года, компания подтвердила прогнозы на 2024 год, по итогам которого ожидается позитивная динамика выручки и дальнейший рост рентабельности, - указывает эксперт. - Дивидендная доходность акций эмитента может составить 3,5% на горизонте двенадцати месяцев. Оценка предполагает увеличение выплаты за 4К24 на 3,5% г/г. Мы оценили акции Entergy при помощи модели дисконтирования дивидендов, а также мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM". Обращает внимание Смирнов и на возможные риски: природные бедствия и жесткая денежно-кредитная политика ФРС (высокие процентные ставки в США снижают дивидендную привлекательность акций Entergy). Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас. Клиентская база превышает три миллиона человек. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ENTERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
25 июня 2024 года 18:43
Неопределенность в области монетарной политики давит на цены ОФЗ, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Доходности рублевого госдолга в 1П этого года достаточно устойчиво растут, в особенности в последние месяцы, - констатируют эксперты. - Сейчас доходности вдоль кривой ОФЗ на... читать дальше
.25 июня 2024 года 18:04
Вероятно возобновление долгосрочного роста акций NVIDIA Corp. после коррекции, считает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "После феноменального ралли в акциях NVIDIA, которое сделало её самой дорогой публичной компанией в мире по итогам торгов 18 июня, котировки уже третью сессию... читать дальше
.25 июня 2024 года 17:35
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Henderson, сообщается в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой. "Компания предоставила операционные результаты за май и 5 месяцев 2024 года, - отмечает аналитик. - Динамика положительна по всем... читать дальше
.25 июня 2024 года 17:07
Ослабление курса китайского юаня к российскому рублю создало новые возможности для покупки на кратко- и среднесрочную перспективу валютных облигаций в юанях с привлекательными доходностями, говорится в аналитическом материале "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Тренд на обесценение китайской валюты... читать дальше
.25 июня 2024 года 16:34
Акции "Газпром нефти" могут вернуться к росту во 2-м полугодии 2024 года, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции "Газпром нефти" во вторник росли вместе с восстановлением большинства других представителей нефтяного сектора, - отмечает эксперт. - В целом бумаги... читать дальше
.25 июня 2024 года 16:08
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5410-5490 пунктов во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5410-5490 пунктов во вторник при средней волатильности, говорится в комментарии Freedom Finance Global. "Прогнозируем среднюю волатильность в ходе предстоящей сессии. Возможно, некоторые участники рынка предпочтут зафиксировать свои... читать дальше
.25 июня 2024 года 15:33
Длинные ОФЗ сейчас представляют особый интерес для инвесторов со стратегией "buy and hold" - "Солид Брокер"
Длинные ОФЗ сейчас представляют особый интерес для инвесторов со стратегией "buy and hold" ("купи и держи"), полагают аналитики "Солид Брокер". "По длинным ОФЗ мы наблюдаем попытку разворота. Доходности стабилизировались на уровне 15,4%, а индекс RGBI достиг 105 пунктов - уровня разворота в 2015... читать дальше
.25 июня 2024 года 15:03
Акции Henderson остаются интересными для долгосрочного инвестора, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Российский дом мужской моды Henderson представил операционные результаты за май 2024 года. Henderson продолжает демонстрировать рост выручки по всем каналам... читать дальше
.25 июня 2024 года 14:02
Бумаги МКПАО "Лента" являются интересной инвестицией на долгосрочную перспективу, считает эксперт БКС Экспресс Анна Кокорева. "Согласно нашей оценке, "кейс" эмитента выглядит позитивно. Справедливая цена бумаги на двенадцать месяцев - 1480 рублей за штуку, что на 36% выше текущих котировок. По... читать дальше
.25 июня 2024 года 13:43
Техническая картина котировок нефти марки Brent остается растущей, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Людмилы Рокотянской. "Приближается дата расчета (28 июня) фьючерсного контракта на нефть марки Brent с исполнением в августе (BRNQ2024). Следующий контракт (BRNU2024) торгуется на $0,8... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.