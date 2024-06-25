"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Южуралзолота" (ЮГК) со ставкой на двузначный рост добычи в течение трех-четырех лет, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент по итогам вторичного размещения (SPO) увеличил долю акций в свободном обращении (free float) до 10%. Компания привлекла 8 млрд руб. ($91 млн), которые будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки, сообщает золотодобытчик. На конец 2023 года чистый долг компании составлял $700 млн. Привлеченный объем размещения обеспечивает включение акций ЮГК в первый уровень листинга Московской биржи и увеличивает вероятность добавления акций в индекс Мосбиржи. Это может повысить ликвидность в бумаге и привлечь новых инвесторов, полагаем. Продолжаем смотреть позитивно на акции со ставкой на двузначный рост добычи в течение трех-четырех лет", - указывают эксперты.

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