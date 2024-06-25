Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"ЕС запрещает перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в своих портах, но вводится переходный период на девять месяцев, после окончания которого российские СПГ-проекты смогут продолжать перевалку "борт-в-борт" в Евросоюзе или в море в районе Мурманска. Далее, Евросоюз еще в 2022 году запретил передачу в Россию товаров и технологий, необходимых для сжижения газа. Запрет импорта российского СПГ через терминалы, не подсоединенные к газовой сети ЕС, может сказаться на поставках в Финляндию и Швецию с проекта "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка в соотношении 51% и 49%), но, полагаем, объем в 0,2 млн тонн СПГ в год, что составляет треть мощности проекта, можно перенаправить в другие порты, в том числе в ЕС, которые подключены к сети газопроводов", - указывают эксперты.

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