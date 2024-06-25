Покупатели на рынке акций РФ очень слабы - "Алор Брокер"

Покупатели на российском рынке акций в текущий момент очень слабы, сообщается в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Понедельник начался с уверенных покупок, но они довольно быстро "заглохли", и по итогам дня индекс Мосбиржи потерял полпроцента капитализации. Причиной негативной динамики были явно не санкции, об очередном пакете которых объявил Евросоюз. Пока не видим поводов для знаковых движений. Нефть с утра вторника торгуется спокойно (чуть выше $85 за баррель, никак не рискуя на повторный "штурм" сопротивления на уровне $86-87). Особо негативных новостей нет. Поэтому торги обещают открыться без принципиальных изменений, но потом, в условиях преобладания "медвежьих" настроений, рынок может начать сползать вниз под собственной тяжестью", - указывает эксперт.

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