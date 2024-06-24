.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 июня 2024 года 19:00
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, ЮГК, "Газпром нефть", HeadHunter и "Роснефть". Аналитики подчеркивают, что у Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. "По итогам I квартала Сбер нарастил чистую прибыль на 11%, до 397 млрд рублей, - напоминают в БКС. - Глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 года, то есть крупные дивиденды не станут разовой историей. Бумаги банка на фоне коррекции на рынке чувствуют себя устойчиво на ожиданиях крупных выплат за 2023 год". В свете высоких цен на золото стоит обратить внимание на акции ЮГК, считают стратеги инвесткомпании. C начала года драгметалл прибавил в цене 13% и сейчас находится вблизи исторических максимумов. "Для ЮГК рост цен на золото особенно значим: у компании не такая высокая маржинальность, как у "Полюса", например, - отмечается в комментарии. - За счет эффекта операционного рычага прирост цены золота дает сильный эффект на итоговый финансовый результат. Компания интересна и как ставка на опережающие сектор темпы роста производства. За счет запуска актива ЮГК планирует нарастить объем производства золота в 2024 году на 20% к уровню прошлого года. В рамках стратегии развития до 2026 года добыча золота должна вырасти на 70% и удвоиться к 2027 году. Это предполагает стабильные 15-20% роста добычи группы ежегодно в 2024-2027гг". Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций "Газпром нефти", на взгляд экспертов, - коэффициент дивидендных выплат выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 год компания направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов. Совокупная дивдоходность за 2023 год составит около 10,7%. "Коэффициент, с высокой вероятностью, останется повышенным в ближайшие годы, так как в крупных выплатах от дочки заинтересован материнский "Газпром", - считают эксперты. - У "Газпром нефти" отношение чистый долг/EBITDA на конец 2023 года составило 0,2х - это предполагает, что у компании есть финансовые возможности поддерживать высокие выплаты". "Акции "Роснефти" сейчас торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA, - пишут далее стратеги БКС, - Компания по итогам 2023 года рекомендовала выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, что предполагает 29,01 руб. на акцию (5,3% дивдоходности). На горизонте 12 месяцев ожидаем, что дивдоходность может составить 10-12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для Роснефти остается развитие проекта "Восток Ойл". HeadHunter, в свою очередь, выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы. В I квартале 2024 года выручка HeadHunter прибавила 55% г/г против 63% в 2023 году. На взгляд аналитиков, среднесрочным драйвером роста для акций может стать завершение процесса редомициляции. Переезд в РФ, по оценкам компании, должен произойти в III квартале - в перспективе это позволит возобновить дивидендные выплаты. Высокой дивдоходности ожидать не стоит, считают в БКС, так как HeadHunter - это прежде всего история роста. Однако дополнительные 5-6% дивдоходности могут стать приятным бонусом для акционеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
.
24 июня 2024 года 18:30
SberCIB Investment Research открыл торговую идею: покупать акции группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с целевой ценой 12,8 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 31% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. По расчетам SberCIB, выручка компании до 2028... читать дальше
.24 июня 2024 года 18:05
Возможна коррекция спотовой цены газа на площадке TTF в Нидерландах до $350/тыс. кубических метров или даже еще ниже в конце текущего лета на фоне перекупленности газового рынка Европы, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.24 июня 2024 года 17:40
"Финам" повысил рейтинг бумаг "ФосАгро" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 7047 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Бумаги эмитента испытали дополнительное давление в ходе текущей... читать дальше
.24 июня 2024 года 17:12
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5430-5500п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5430-5500 пунктов в понедельник, ожидается средняя внутридневная волатильность, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 тестирует сильное сопротивление на отметке 5500 пунктов, находящейся вблизи восходящей... читать дальше
.24 июня 2024 года 16:37
Вероятны колебания курса рубля в диапазонах 11,7-12,4 руб. за юань и 86-90 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов. "Рубль на текущей неделе может продолжить слабеть после объявления объема ежедневных продаж валюты ЦБ во втором... читать дальше
.24 июня 2024 года 16:10
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 101 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Елены Кожуховой. "Бумаги эмитента в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета... читать дальше
.24 июня 2024 года 15:31
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "21 июня эмитент отправил первую в текущем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути (СМП). По мнению экспертов, открытие... читать дальше
.24 июня 2024 года 15:01
Акции крупнейших нефтесервисных компаний США привлекательны для покупки в настоящее время, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Данные за неделю, закончившуюся 21 июня, отразили продолжение снижения буровой активности в США, - напоминает эксперт. - Негативные тенденции... читать дальше
.24 июня 2024 года 14:31
"Финам" понизил целевую цену акций Anta Sports Products Ltd. со HKD115 до HKD95,9, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев составляет 23% от текущих уровней. "Акции Anta Sports с начала года увеличились всего на 2%, хотя к... читать дальше
.24 июня 2024 года 14:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) с целью 320 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 270 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания нарастила... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.