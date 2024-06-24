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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена газа спот на TTF может уйти к $350/тыс. куб. м и ниже в конце лета 2024г - "БКС МИ"
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24 июня 2024 года 18:05
Цена газа спот на TTF может уйти к $350/тыс. куб. м и ниже в конце лета 2024г - "БКС МИ"
Возможна коррекция спотовой цены газа на площадке TTF в Нидерландах до $350/тыс. кубических метров или даже еще ниже в конце текущего лета на фоне перекупленности газового рынка Европы, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-ГАЗ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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