"Финам" повысил рейтинг бумаг ФосАгро до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг бумаг "ФосАгро" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 7047 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 16,9%, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Бумаги эмитента испытали дополнительное давление в ходе текущей коррекции. Теперь увеличение ставок НДПИ, введение акциза на газ для производства аммиака и поднятие налога на прибыль практически учтены рынком в цене акций. Часть потерь компании компенсируется ростом продаж и экспортных цен. Технически котировки оттолкнулись от нижней границы бокового диапазона 5400-8300 руб. и имеют шансы вернуться в его середину. С учетом ожидаемой 10% NTM дивидендной доходности общая доходность может составить до 27%", - отмечает эксперт.

"Ключевыми рисками для "ФосАгро" мы видим рост фискальной нагрузки на отрасль, неустойчивые мировые цены на удобрения и некоторую, хотя и небольшую, вероятность эскалации санкционного давления", - указывает Калачев в материале.

"ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Портфель компании составляет широкий ассортимент продукции, включая MAP, DAP, NPK-удобрения, аммиачную селитру, кормовые добавки и промышленные химические продукты.

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