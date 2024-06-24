"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВУШ Холдинга с целью 320 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) с целью 320 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 270 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания нарастила количество поездок за период с начала текущего года по 20 июня на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,3 млн, говорится в сообщении компании. Количество поездок на активного пользователя за год выросло на 32% и составило 12,8 поездки. По мнению аналитиков, данные показатели говорят о продолжающемся активном росте сервиса, что выступает существенным драйвером роста операционных показателей и котировок акций компании.

"С технической точки зрения акции торгуются выше 200-дневной скользящей средней, при выходе из треугольника открывается потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 320 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 270 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61", - указывают в "Финаме".

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