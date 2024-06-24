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24 июня 2024 года 11:26
Отскок индекса Мосбиржи от уровня 3000п - сигнал о завершении коррекции в краткосрочной перспективе - "БКС МИ"
Отскок от уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи может говорить о завершении коррекции в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Помимо привлекательной технической картины, впереди ряд серьезных дивидендных выплат, способных поддержать рынок, - отмечают эксперты. - Однако негативные фундаментальные факторы все еще остаются в силе: у рынка до сих пор нет консенсуса по ставке на следующем заседании - такая неопределенность продолжает оказывать давление. В США не ожидается выхода в понедельник важных макроэкономических новостей, способных оказать влияние на ход торгов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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