Отскок индекса Мосбиржи от уровня 3000п - сигнал о завершении коррекции в краткосрочной перспективе - "БКС МИ"

Отскок от уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи может говорить о завершении коррекции в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Помимо привлекательной технической картины, впереди ряд серьезных дивидендных выплат, способных поддержать рынок, - отмечают эксперты. - Однако негативные фундаментальные факторы все еще остаются в силе: у рынка до сих пор нет консенсуса по ставке на следующем заседании - такая неопределенность продолжает оказывать давление. В США не ожидается выхода в понедельник важных макроэкономических новостей, способных оказать влияние на ход торгов".

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