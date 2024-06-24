Текущие уровни индекса Мосбиржи говорят о сохранении спроса на акции - инвестбанк "Синара"

Текущие уровни индекса Мосбиржи говорят о сохранении спроса на акции и вероятных попытках поднять индекс повыше за счет наиболее перепроданных бумаг, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Под конец минувшей недели рубль почти полностью растерял все, чего достиг в ее начале, однако риски высокой волатильности на валютном рынке по-прежнему велики, что во многом определит и динамику рынка акций на начинающейся неделе, хотя несколько отскоков индекса Мосбиржи от поддержки на уровне 3000-3050 пунктов говорят о все еще большом спросе и вероятных попытках поднять индекс повыше за счет наиболее перепроданных бумаг", - пишут эксперты Илья Сметанин и Кирилл Таченников.

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